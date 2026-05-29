Un'operazione dei Carabinieri a Roma ha portato all'arresto di sette persone coinvolte in un'organizzazione criminale. L'indagine ha evidenziato attività di traffico internazionale di droga, estorsione, sfruttamento della prostituzione e detenzione illegale di armi da guerra. Durante il blitz sono state sequestrate varie armi e sostanze stupefacenti. L'intervento ha concluso un'indagine durata diversi mesi e ha portato alla definitiva neutralizzazione di alcuni membri dell'organizzazione.

AGI - Un'importante operazione antimafia a Roma ha portato allo smantellamento di una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata, sfruttamento della prostituzione e detenzione illegale di armi. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 7 persone, emessa dal GIP su richiesta della locale Dda della Procura della Repubblica. L'indagine, supportata da intercettazioni e dall'analisi di chat criptate, ha rivelato la presenza di un sodalizio con legami di altissimo livello con i cartelli del Sud America e albanesi, oltre che con le cosche calabresi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Traffico di droga, estorsioni e armi da guerra: blitz dei Carabinieri a Roma, 7 arresti

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