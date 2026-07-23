Venezia colpaccio da sogno in attacco | il comunicato ufficiale

Venezia ha annunciato l’acquisto più costoso della sua storia, un affare di mercato rilevante per la neopromossa in Serie A. Il club ha concluso un accordo importante in attacco, segnando un record di spesa. L’operazione è stata finalizzata nelle ultime ore, rappresentando un investimento significativo per la società. Il trasferimento riguarda un giocatore che entrerà a far parte della rosa per la nuova stagione.

Grandissimo affare di mercato per la neopromossa in Serie A: è l’acquisto più costoso della storia del club. Grandissimo colpo di mercato da parte del Venezia, che ha concluso in queste ore l’affare più costoso della sua storia. La società lagunare, infatti, si è assicurata le prestazioni sportive di un grande attaccante, proveniente dalla Liga. Akor Adams (Ansa) – Calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale: “ Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams. Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30062030.... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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