La Juventus ha ufficializzato un nuovo acquisto nelle ultime ore. La società ha completato l’operazione, aggiungendo un nuovo giocatore alla rosa. L’accordo è stato confermato tramite comunicato ufficiale. La società continua a rafforzare la squadra, considerando anche le prospettive future.

Altra operazione in entrata per il club bianconero che ha definito tutto proprio in queste ultime ore. La Juventus guarda al presente, ma anche al futuro. La società di corso Galileo Ferraris ha definito poco fa l’acquisto di un altro giovane promettente di cui sentiremo sicuramente parlare nei prossimi anni: si tratta del portiere Yoav Ribak, nato il 14 giugno 2010. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa proprio sui canali della Vecchia Signora: “ Yoav Ribak diventa un nuovo giocatore della Juventus: il portiere che arriva dal Maccabi Petah Tikva U19 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, colpaccio in prospettiva: il comunicato ufficiale

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ESCLUSIVA JUVE Colpo di SCENA nel MERCATO

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