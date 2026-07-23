Venezia 83 | tutti i titoli in programma

La Giuria internazionale sarà presieduta dall’attrice e regista statunitense Maggie Gyllenhaal, mentre i Leoni d’Oro alla carriera già annunciati saranno consegnati a George Clooney ed Ellen Burstyn. PECCATO, di Valerio Vestoso (serie) con Emanuela FanelliFLESH IMPACT, di Maggie Gyllenhaal (corto)WILD ASPARAGUS, di Avi Mograbi (corto)THEY’RE HERE, di Laura Poitras e Rachel Mueller (corto) JUSO PER FERIE, di Karen di PortoNINO, di Walter FasanoTHE PERVERT’S GUIDE TO UTOPIAS, di Sophie FiennesJOIE DE VIVRE, di Luca GuadagninoTWIST AND SHOOT – MISTER SUZUKI, di Yves MontmayeurINTERMISSION, di Yonfan Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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