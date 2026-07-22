Venezia 83 annuncia il programma delle Giornate degli Autori, con 25 anteprime mondiali tra oltre mille candidature da 114 paesi. La sezione parallela della Mostra proporrà anche 14 film diretti da registe, molte opere prime e produzioni italiane. La selezione include film provenienti da diversi continenti, con un focus su nuove voci e produzioni emergenti. La manifestazione si svolge in concomitanza con la principale rassegna cinematografica.

Tra oltre mille candidature ricevute da 114 paesi, la sezione parallela della Mostra del Cinema di Venezia proporrà 25 anteprime mondiali, con ben 14 opere dirette da registe e un’ampia rappresentanza di opere prime e film italiani. L’edizione del 2026 si preannuncia di forte impatto emotivo e politico, ma porta con sé anche un profondo significato commemorativo: il festival è infatti interamente dedicato alla memoria dello storico fondatore e critico cinematografico Giorgio Gosetti, scomparso improvvisamente lo scorso marzo. Come sottolineato dalla direttrice artistica Gaia Furrer, l’obiettivo resta quello di valorizzare uno spazio libero di scoperta e confronto per il cinema d’autore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Universalmovies.it - Venezia 83: Giornate degli Autori svela il programma ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giornate degli Autori 2026 e il cinema degli "sradicati". Tutti i film in programma

Giornate degli Autori: confermati Francesco Ranieri Martinotti e Giacomo Durzi ai verticiIl Comitato elettorale delle Giornate degli Autori ha completato le votazioni e annunciato i nuovi vertici dell’associazione.

Temi più discussi: Biennale Cinema 2026 | Definita la Selezione Ufficiale e il Concorso Venice Immersive; Mostra del cinema di Venezia 2026, i 9 film selezionati e i corti della Settimana della Critica; Mostra del Cinema: viaggi, hotel e pasti, così saranno spesi 2,1 milioni per i vip in arrivo a Venezia; Venezia 83: definita selezione ‘Final Cut in Venice’.

Giornate degli Autori a Venezia oltre i confini, da Balcanica a DeneuveIl filo rosso della selezione di quest'anno è venuto abbastanza facile. Sono tutti film in cui i protagonisti si spostano, vivono un disorientamento spirituale, psicologico, interiore, ma spesso anch ... ansa.it

Balcanica di Sorcinelli unico italiano in gara nelle Giornate degli autori a VeneziaBalcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli con Matilde De Angelis è l'unico film italiano in concorso alla 23/a edizione delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela promossa da Anac e 1 ... ansa.it