Dalla Colombia al Brasile, dall’India alla Cina, passando per Italia e Tunisia, la selezione della Settimana Internazionale della Critica (SIC) esplora il presente attraverso autori destinati a segnare il cinema di domani grazie a nuove forme di racconto. Ecco i titoli di questa incredibile rassegna autonoma e parallela dell’ 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. L’attesissima selezione. in programma dal 2 al 12 settembre, proporrà sette opere prime in concorso e due eventi speciali fuori concorso, tutti in anteprima mondiale. “In un mondo che cambia, scegliere quali storie mostrare non può essere mai un atto neutrale”, ha dichiarato la Delegata Generale Beatrice Fiorentino, spiegando come il programma del 2026 rappresenti “una decisa scelta di campo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Venezia 83: fuori ora i titoli della settimana della critica. SIC 2026, tra sperimentazione e coraggio.

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