Venezia 83 | sono cinque i film italiani in concorso e a tornare è Nanni Moretti dopo 37 anni

Cinque film italiani sono in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, con il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni. La manifestazione si svolge dal 2 al 12 settembre sul Lido. Tra i registi presenti ci sono anche Danny Boyle, Luca Guadagnino e Giovanni Veronesi. Il programma ufficiale è stato appena annunciato, evidenziando la partecipazione di numerosi protagonisti del cinema internazionale.

Da Danny Boyle a Nanni Moretti, passando per Luca Guadagnino e Giovanni Veronesi: ecco tutti i protagonisti dell'edizione 2026 della Mostra del Cinema di Venezia È stato presentato il programma ufficiale diVenezia 83, la notaMostra del Cinemain programma al Lido dal2 al 12 settembre 2026. A illustrare la selezione sono stati il presidente della BiennalePietrangelo Buttafuocoe il direttore artisticoAlberto Barbera, che hanno svelato un’edizione ricca di grandi autori, ritorni attesi, opere prime e documentari dedicati ai protagonisti della cultura contemporanea. Tra gli annunci più significativi c’è sicuramente quello del ritorno diNanni Morettiin concorso al Lido. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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