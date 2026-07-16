Al centro del film la scalata editoriale di Murdoch e Larry Lamb a capo del The Sun. La sceneggiatura è firmata da James Graham. Il cast? Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Sarà INK, il nuovo film del premio Oscar Danny Boyle, ad inaugurare l'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 2 settembre 2026. La pellicola, presentata in concorso e in anteprima mondiale nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, vanta un cast d'eccezione guidato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. INK, la rivoluzione del giornalismo scandalistico Sceneggiato dal pluripremiato James Graham (che ha adattato la sua omonima opera teatrale), INK racconta la storica scalata editoriale del 1969: l'acquisto del quotidiano The Sun da parte di Rupert Murdoch e la direzione spregiudicata di Larry Lamb. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Venezia 83: INK di Danny Boyle è il film d'apertura della Mostra del Cinema

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