Venezia 83 Ink di Danny Boyle sarà il film d’apertura

Ink di Danny Boyle sarà il film di apertura, in concorso, alla 83esima mostra del cinema di Venezia e racconta la storia dell'acquisto del quotidiano The Sun da parte dell'editore Rupert Murdoch Oggi il presidenteBarbera ha annunciato il film d’apertura della 83esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Ad aprire la kermesse saràInkdel regista premio Oscar e premio BaftaDanny Boyle– lo stesso diTrainspottingeThe Millionaire. Inksarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema a Lido di Venezia, nella serata di apertura. Entusiasta il regista di questo importante traguardo: “Sono stato alla Biennale molte volte ma questo è il mio battesimo alla Mostra del Cinema: è un onore immenso essere in una città così ricca d’arte e aprire questo grande festival con il mio nuovo film. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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