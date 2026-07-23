Venezia 2026 svela il programma | da Nanni Moretti a Danny Boyle tutti i film della Mostra
La Mostra di Venezia 2026 presenta il suo programma, includendo film di registi come Nanni Moretti e Danny Boyle. La manifestazione si apre con un focus sulla politica, prima ancora delle pellicole. La selezione comprende titoli italiani e internazionali, con proiezioni di lungometraggi e cortometraggi provenienti da vari paesi. La mostra si svolgerà nella consueta sede della Laguna, con eventi e anteprime pianificate tra agosto e settembre 2026. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’anno.
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2026 si apre all’insegna della politica ancora prima del cinema. A catalizzare l’attenzione è stato infatti il duro intervento del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che durante la conferenza stampa di presentazione ha attaccato la Commissione Europea dopo la revoca di un contributo da 2 milioni di euro destinato alla Fondazione La Biennale di Venezia. Secondo Bruxelles, la decisione è legata al ritorno del Padiglione Russia alla Biennale d’Arte per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina; Buttafuoco ha invece parlato di una scelta “politica, non giuridica e certamente non culturale”, paragonando la Biennale a “un agnello” abbandonato da un “lupo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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