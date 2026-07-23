Venezia 2026 svela il programma | da Nanni Moretti a Danny Boyle tutti i film della Mostra

Notizia in breve

La Mostra di Venezia 2026 presenta il suo programma, includendo film di registi come Nanni Moretti e Danny Boyle. La manifestazione si apre con un focus sulla politica, prima ancora delle pellicole. La selezione comprende titoli italiani e internazionali, con proiezioni di lungometraggi e cortometraggi provenienti da vari paesi. La mostra si svolgerà nella consueta sede della Laguna, con eventi e anteprime pianificate tra agosto e settembre 2026. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’anno.