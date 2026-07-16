Apre la Mostra del Cinema di Venezia 2026 il film ‘Ink’ di Danny Boyle. La pellicola sarà il film di apertura dell’evento. Boyle ha diretto anche ‘Trainspotting’ e ‘The Millionaire’, entrambi acclamati. La mostra presenterà diversi film, tra cui una produzione sulla vita di un noto magnate dei media, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi, con una selezione di pellicole provenienti da vari paesi.

Dal gruppo di amici eroinomani di ‘ Trainspotting’ al pluripremiato ‘The Millionaire’, per arrivare alla storia del magnate dei media Rupert Murdoch. Il regista inglese Danny Boyle debutta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con ‘Ink ‘, che sarà il film di apertura della edizione 2026 della mostra diretta da Alberto Barbera (2–12 settembre 2026), e che racconta proprio la parabola dell’editore australiano. L’annuncio è arrivato dalla Biennale, ‘Ink’ sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura. ‘Ink’ è diretto dal... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mostra Cinema Venezia 2026, ‘Ink’ di Danny Boyle sarà il film d’apertura

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