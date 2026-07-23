Venezia 2026 da Robert Pattinson a George Clooney | tutti i film e le star più attese al Lido

Venezia 2026 si prepara a ospitare l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dal 2 al 12 settembre. La rassegna presenterà venti film in competizione, tra cui opere di grandi produzioni internazionali e cinema d’autore, con cinque titoli italiani. Tra le star più attese ci sono attori noti come Pattinson e Clooney. La manifestazione si svolgerà al Lido per undici giorni, attirando l’attenzione del cinema mondiale.

Per undici giorni Venezia tornerà a essere il centro del cinema mondiale. L’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026, con venti film chiamati a contendersi il Leone d’oro e una selezione che intreccia grandi produzioni internazionali, cinema d’autore, debutti e cinque titoli italiani. A inaugurare il festival sarà Ink di Danny Boyle, presentato in Concorso nella serata del 2 settembre. La cerimonia di chiusura, in programma il 12 settembre, sarà invece seguita dalla proiezione fuori concorso di Dio ride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi. A condurre le due serate saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas. 🔗 Leggi su Panorama.it

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