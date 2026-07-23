Mostra del Cinema di Venezia 2026 il programma | da Robert Pattinson a Penélope Cruz tutti i film

Da ilfaroonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2 al 12 settembre si terrà la Mostra del Cinema di Venezia 2026 al Lido. Tra gli attori presenti ci sono Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Rooney Mara e Kate Mara. La manifestazione presenterà numerosi film e progetti cinematografici, con una vasta partecipazione di nomi noti del cinema internazionale. La kermesse si svolge come ogni anno, con una selezione di pellicole in concorso e eventi collaterali.

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Venezia, 23 luglio 2026 – Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Rooney e Kate Mara. Sono soltanto alcuni dei protagonisti attesi alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre. La Biennale ha presentato la selezione ufficiale dell’83esima edizione, diretta da Alberto Barbera, con venti film in corsa per il Leone d’oro e una forte presenza del cinema italiano. Ad aprire il festival sarà Ink di Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Il film sarà proiettato in anteprima mondiale mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. La chiusura sarà invece affidata a Dio ride di Giovanni Veronesi, presentato fuori concorso il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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