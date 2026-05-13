Compleanni vip 13 maggio | tutte le star nate oggi da Robert Pattinson a Candice King

Il 13 maggio segna il compleanno di diverse celebrità che si sono distinte in vari settori dello spettacolo. Tra loro ci sono attori famosi, personaggi di serie televisive e icone musicali. Alcune di queste star sono coinvolte in franchise come Twilight e The Vampire Diaries, mentre altre hanno raggiunto la notorietà con ruoli in produzioni di successo o con carriere musicali di rilievo. La giornata vede quindi un mix di personalità provenienti da ambiti diversi dell’intrattenimento.

Compleanni vip del 13 maggio: da Robert Pattinson a Caroline Forbes di The Vampire Diaries, ecco le star nate oggi Dal vampiro più famoso di Twilight alle icone Disney, passando per Grey’s Anatomy, Game of Thrones e vere leggende della musica mondiale. Il 13 maggio si conferma una data ricchissima di compleanni celebri nel mondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Amici 16, anticipazioni ottava puntata del 13 maggio: Ospiti, eliminato e quinto giudice. The Moors, Viola Valentino annulla le nozze col suo compagno Francesco.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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