Compleanni vip 13 maggio | tutte le star nate oggi da Robert Pattinson a Candice King

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio segna il compleanno di diverse celebrità che si sono distinte in vari settori dello spettacolo. Tra loro ci sono attori famosi, personaggi di serie televisive e icone musicali. Alcune di queste star sono coinvolte in franchise come Twilight e The Vampire Diaries, mentre altre hanno raggiunto la notorietà con ruoli in produzioni di successo o con carriere musicali di rilievo. La giornata vede quindi un mix di personalità provenienti da ambiti diversi dell’intrattenimento.

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Compleanni vip del 13 maggio: da Robert Pattinson a Caroline Forbes di The Vampire Diaries, ecco le star nate oggi Dal vampiro più famoso di Twilight alle icone Disney, passando per Grey’s Anatomy, Game of Thrones e vere leggende della musica mondiale. Il 13 maggio si conferma una data ricchissima di compleanni celebri nel mondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Amici 16, anticipazioni ottava puntata del 13 maggio: Ospiti, eliminato e quinto giudice. The Moors, Viola Valentino annulla le nozze col suo compagno Francesco.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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