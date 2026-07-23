LE ESEQUIE. Alle 15 di venerdì 24 luglio i funerali della bimba deceduta in seguito a un incidente in piscina a Sestri Levante. Dalla scuola «Torre» un ulivo in dono alla famiglia. Sarà venerdì il giorno in cui la comunità di Suisio si fermerà per dare l’ultimo saluto ad Alice Ferrari, la bambina di 11 anni del paese deceduta due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. I funerali sono stati fissati nella chiesa parrocchiale per le 15. E per l’occasione il sindaco Edoardo Bertuetti ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle esequie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Venerdì l’addio ad Alice in chiesa parrocchiale e a Suisio sarà lutto cittadino

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