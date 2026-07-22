Alice venerdì l’ultimo saluto | a Suisio sarà lutto cittadino

Venerdì pomeriggio nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo si terranno i funerali di una bambina di 11 anni, morta giovedì all’ospedale Gaslini di Genova. La ragazza era rimasta coinvolta in un incidente nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. A Suisio, si prevede un lutto cittadino in segno di lutto per la perdita. La cerimonia avrà inizio alle 15.

Alice Ferrari riceverà l’ultimo saluto venerdì pomeriggio nella sua Suisio. I funerali della bambina di 11 anni, morta giovedì scorso all’ospedale Gaslini di Genova dopo il drammatico incidente avvenuto nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante, saranno celebrati alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo. La salma arriverà direttamente dalla Liguria poco prima della cerimonia. Non sarà allestita la camera ardente nei giorni precedenti. Per la giornata delle esequie il Comune di Suisio ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto e raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia Ferrari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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