La grandine di martedì ha causato danni significativi alle coltivazioni di uva, con particolare impatto su varietà come Sangiovese e Pecorino. La proprietaria di un’azienda vitivinicola di Ascoli Piceno ha riferito che, nonostante le precauzioni, l’intensità della tempesta è risultata molto superiore alle previsioni, stimata circa tre volte maggiore. Parte del raccolto è stato compromesso, e si parla di una violenza mai vista prima nel territorio.

Angela Velenosi, titolare dell’omonima azienda vitivinicola di Ascoli Piceno: quale impatto ha avuto la grandinata che martedì ha colpito il territorio? «Sapevamo che sarebbe arrivato un forte temporale e ci eravamo preparati, ma l’intensità reale è stata molto superiore alle previsioni, probabilmente tre volte tanto. Fino alle 20 la situazione sembrava sotto controllo: pioggia a tratti, qualche notizia dalla costa, ma nulla che facesse immaginare quello che sarebbe successo dopo». Quali danni avete subito? «I danni più immediati hanno riguardato le auto: due macchine aziendali e due private sono state devastate dalla grandine, con vetri sfondati e carrozzerie distrutte, tanto da dover ricorrere al carroattrezzi e al noleggio di altre vetture». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Velenosi: «Una violenza mai vista. Parte del raccolto è ko». La grandine ha colpito in particolare su Sangiovese e Pecorino

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Dewa Perang Pulang Berburu, Lihat Kakak Ipar Dilecehkan Preman; Murka, Habisi Mereka Semua!

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