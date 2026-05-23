Il presidente del Galatasaray ha spiegato di aver richiesto una garanzia particolare per l’acquisto di Victor Osimhen dal Napoli, una richiesta che non si era mai vista in precedenza. L’operazione, conclusa per 75 milioni di euro, ha portato l’attaccante in Turchia. Özbek ha condiviso i dettagli di questa trattativa durante un’intervista trasmessa su un canale sportivo.

Il presidente del Galatasaray Dursun Özbek ha raccontato al canale tv Ht Spor i retroscena legati all’operazione che ha portato Victor Osimhen in Turchia per 75 milioni dal Napoli. L’attaccante nigeriano ha vinto quest’anno il campionato con il club, segnando 22 gol in tutte le competizioni. Il presidente del Galatasaray svela i retroscena dell’acquisto di Osimhen. Özbek ha rivelato che il club di Aurelio De Laurentiis aveva richiesto particolari garanzie per la cessione di Osimhen: “ Il Napoli ha chiesto una garanzia per lui. È la prima volta che vedo una cosa del genere. In realtà, le procedure sono già molto rigide normalmente. Si sono appoggiati al direttore generale di UniCredit, che è partner del gruppo Koç, come riferimento “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Il Napoli ha chiesto una garanzia per Osimhen, una cosa mai vista”, il retroscena del presidente del Galatasaray

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Victor Osimhen...

Sullo stesso argomento

Il presidente del Galatasaray: “Il Napoli per venderci Osimhen chiamò UniCredit. Una cosa mai vista”Il presidente del Galatasaray ha raccontato i retroscena del trasferimento di Osimhen, con il Napoli che ha chiesto una garanzia: "È la prima volta...

Osimhen Juventus, il presidente del Galatasaray fa il punto sul futuro del bomber nigeriano. Cosa sta succedendoOsimhen Juventus, il presidente del Galatasaray fa il punto sul futuro del bomber nigeriano.

L’ #Atalanta insiste per #Sarri e il #Napoli non ha voglia di aspettare troppo Pedullà: Nel frattempo, un emissario ha chiesto a Sarri la disponibilità per il Fenerbahce. Ma a questo punto è un po’ tardi per una nuova esperienza all'estero ilnapolista.it/2026/05/l x.com

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit

Il Napoli, circa 1 mese fa, ha chiesto informazioni su Simone InzaghiSi dovrebbe scatenare a giorni il valzer degli allenatori. Chivu è saldo sulla panchina dell'Inter da Campione d'Italia, Spalletti ha firmato da poco il rinnovo ma nel calcio mai dire mai, Allegri in ... msn.com

Sky - Conte ha chiesto la rescissione per tre motivi: ADL ha deciso il sostitutoCalciomercato Napoli - Le ultimissime notizie di calciomercato sul prossimo allenatore del Napoli. Perché ci sono conferme riguardo l'addio di Antonio Conte al termine della stagione con la scelta del ... msn.com