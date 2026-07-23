La grandine caduta tra martedì e mercoledì ha danneggiato circa il 40% del raccolto di tabacco Kentucky. La perturbazione è iniziata con un forte vento tra le 22 e le 23, seguita dalla grandine e dalla pioggia poco dopo la mezzanotte. Le condizioni climatiche avverse hanno colpito le colture nel territorio di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Non sono stati segnalati danni ad altre colture o strutture agricole.

Sansepolcro (Arezzo), 23 luglio 2026 – Prima il forte vento dalle 22 alle 23, poi la grandine caduta assieme alla pioggia poco dopo la mezzanotte fra martedì e ieri. Roba quest’ultima di un quarto d’ora, ma pur sufficiente per danneggiare alcune coltivazioni di “ kentucky ” della Valtiberina proprio ora che la qualità di tabacco impiegata per il pregiato sigaro toscano era giunta in dirittura di arrivo: l’inizio di agosto è infatti il periodo della raccolta. Particolarmente colpite le zone del territorio Anghiari (San Leo e dintorni, Mezzavia, Viaio e Tavernelle), ma ci sono anche Gricignano sul versante di Sansepolcro e Monterchi. Da questi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grandine sul tabacco kentucky. “Danneggiato il 40% del raccolto”

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