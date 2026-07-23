Una veglia è stata organizzata a Modena in ricordo di Monica, uccisa in un grave episodio di violenza. Durante l’evento, un rappresentante ha detto che il dolore non si può cancellare e che bisogna restare uniti per cercare giustizia, evitando che il dolore si trasformi in odio. La città si è stretta intorno alla famiglia della vittima, con momenti di silenzio e commemorazioni pubbliche.

Modena, 23 luglio 2026 – “Non si cancella un dolore così grande, non si addomestica una tragedia come quella che ha colpito Modena e i suoi cittadini, Monica e i suoi cari. Il male, nelle sue forme più brutte, non scompare con un colpo di spugna. Si aprono però, e si devono aprire, degli spiragli di luce. Fare giustizia significa anche questo: accompagnare l’opera di chi è deputato a ricostruire i fatti nella verità e ad applicare la legge, con l’opera di noi tutti, chiamati a onorare le vittime, combattere il male, costruire relazioni nuove, riconoscere coloro che al dolore, anziché arrendersi, reagiscono osando il bene”. Queste le parole del vescovo mons. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veglia per Monica, Mezzetti alla città: “Il dolore non si trasformi in odio Restiamo uniti nel cercare giustizia”

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