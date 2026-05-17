La risposta di Modena | in 5mila in piazza dopo l’appello del sindaco Mezzetti Uniti contro chi semina odio

Dopo l’appello del sindaco, circa cinquemila persone si sono radunate in piazza a Modena, in una manifestazione che ha visto la partecipazione di cittadini desiderosi di mostrare vicinanza e solidarietà. L’evento si è svolto nel pomeriggio, dopo un episodio di violenza che ha causato feriti. I presenti hanno formato un grande abbraccio collettivo, esprimendo la volontà di stare insieme e di opporsi a ogni forma di odio e violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui