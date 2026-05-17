La risposta di Modena | in 5mila in piazza dopo l’appello del sindaco Mezzetti Uniti contro chi semina odio
Dopo l’appello del sindaco, circa cinquemila persone si sono radunate in piazza a Modena, in una manifestazione che ha visto la partecipazione di cittadini desiderosi di mostrare vicinanza e solidarietà. L’evento si è svolto nel pomeriggio, dopo un episodio di violenza che ha causato feriti. I presenti hanno formato un grande abbraccio collettivo, esprimendo la volontà di stare insieme e di opporsi a ogni forma di odio e violenza.
Un grande abbraccio collettivo, per stare vicini dopo il sabato pomeriggio di terrore, per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi "contro chi semina odio". Modena ha risposto all’appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, per ritrovarsi in piazza Grande, all’ombra della Ghirlandina, la torre simbolo della città, per un presidio dopo quanto accaduto sabato, quando Salim El Koudri, 31enne italiano di origini marocchine nato a Bergamo si è lanciato con l’auto sulla folla in centro storico. Una piazza gremita da alcune migliaia di persone ha così testimoniato la reazione della città: in piazza con il sindaco Mezzetti anche il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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E se a #Modena fosse la risposta folle alla disoccupazione da laureato? E sottolineo folle, senza voler cercare alcuna giustificazione a un atto atroce, ma solo cercare di capire le motivazioni di un gesto assurdo che segna le vite di tante persone. x.com
Questa è Modena, piazza Grande, poco fa. Questa è la straordinaria risposta dei modenesi di fronte alla strage di ieri. Oltre 5.000 persone sono scese in piazza per dare solidarietà alle vittime, per unirsi contro l’odio, la violenza, la strumentalizzazione che ne - Facebook facebook
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