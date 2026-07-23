Una veglia si è svolta nel Duomo per Monica Esposito, morta due mesi dopo l’attentato avvenuto il 16 maggio nel centro di Modena. L’evento è stato organizzato dal sindaco e dal vescovo per mostrare solidarietà alla famiglia.

Modena, 23 luglio 2026 – Una veglia in Duomo per Monica Esposito, deceduta due mesi dopo l'attentato del 16 maggio in centro a Modena. L’iniziativa è promossa congiuntamente dal sindaco Mezzetti e dal vescovo don Erio Castellucci per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia. La veglia si tiene questa sera alle 21.30, nel Duomo di Modena. Si tratta di un momento di raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza. Un momento per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia da parte di tutta la comunità modenese in queste ore di grande dolore. https:www.ilrestodelcarlino.itvideosalim-el-koudri-in-tribunale-a-modena-video-t29e4x20 Quel tragico pomeriggio del 16 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Veglia in Duomo per Monica, morta a 2 mesi dall’attentato di Modena

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