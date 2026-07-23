Una donna di 35 anni è morta dopo due mesi di coma a causa di un attentato a Modena. I medici hanno deciso di donare gli organi, che sono stati prelevati ieri. La vittima era molto conosciuta nella comunità e il suo gesto di generosità ha permesso a più persone di ricevere trapianti. La famiglia ha espresso incredulità per la perdita improvvisa.

Modena, 23 luglio 2026 – L’ultima speranza si è spenta ieri mattina quando il suo cuore ha smesso di battere. La sua grande generosità, però, permetterà ad altre persone di continuare a vivere. Monica Esposito, una delle otto persone travolte nell’attentato dello scorso 16 maggio in via Emilia Centro, è deceduta dopo oltre 60 giorni di lotta in un letto di ospedale, prima al Maggiore di Bologna, poi nel reparto di terapia intensiva di Baggiovara dove era stata trasferita. Monica e il marito Angelo erano stati tra i primi ad essere falciati quel pomeriggio. Le sue condizioni erano fin da subito apparsa gravissime, non aveva mai ripreso conoscenza da quando l’auto di Salim El Koudri piombò sulla folla ad una velocità folle con il chiaro intento di uccidere più persone possibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Attentato a Modena, Monica morta dopo 2 mesi: donati gli organi. “Era sempre presente: siamo increduli”

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ATTENTATO DI MODENA: MORTA LA SIGNORA MONICA ESPOSITO DOPO 2 MESI DI CALVARIO.

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