Monica Esposito è la donna morta nell’attentato avvenuto il 16 maggio nel centro storico di Modena. La sua ferita è risultata la più grave tra quelle causate dall’attacco. Dopo più di due mesi, le autorità hanno confermato la sua morte. L’attentato ha causato danni e paura nella zona, ma finora non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sugli eventuali responsabili. La notizia è stata ufficializzata dalle forze dell’ordine.

La sua è stata la ferita più profonda lasciata dall'attentato che il 16 maggio scorso ha sconvolto il centro storico di Modena. Dopo oltre due mesi trascorsi tra la vita e la morte, Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, è morta questa mattina, 22 luglio, all'ospedale civile di Baggiovara, dove era stata trasferita dopo un primo ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna. Quel sabato pomeriggio Monica stava passeggiando lungo via Emilia Centro insieme al marito Angelo Ciccarelli quando la loro vita è stata travolta dall'auto guidata da Salim El Koudri. La donna è stata una delle prime persone a essere investite e fin dai primi soccorsi il suo quadro clinico è apparso disperato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Modena.

© Ilgiornale.it - Chi era Monica Esposito, la donna morta dopo l'attentato di Modena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Auto sulla folla a Modena, muore Monica Esposito dopo due mesi di agonia

Notizie e thread social correlati

Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El KoudriUna donna di 55 anni morta dopo essere stata investita il 16 maggio a Modena durante un attentato.

Attentato a Modena: è morta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggioUna donna di 55 anni, investita il 16 maggio scorso durante un attentato in centro a Modena, è morta il 22 luglio.

Temi più discussi: Cani mini e toy sempre più diffusi. Ma piccolo non significa facile (né giocattolo). Gli errori da non fare con loro; La Francia è l'energia: Spagna, Inghilterra e Argentina pensano solo a sopravvivere; Terza ondata di caldo, attesi fino a 45 gradi in Sardegna: giovedì il picco in Italia con 15 città in bollino rosso. Oggi arriva la nube sahariana: cosa comporta (di giorno e di notte); Perché Bad Bunny è il concerto dell'estate: 157 mila fan (in due serate) a Milano fra tradizione latin, trap e polemiche per la casita.

Non era un'auto a guida autonoma. C'era un presunto attentatore alla guida e si chiama Salim El Koudri. Dopo otto settimane di agonia Monica Esposito non ce l'ha fatta ed è morta. Aveva la mia età. Non ci saranno manifestazioni per lei, nè sindaci sulla barri x.com

Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El KoudriPrima vittima della strage di pedoni dopo oltre due mesi ricovero: la donna non si era mai ripresa. La famiglia autorizza la donazione degli organi. Il sindaco: Questo lutto rafforza la richiesta di ... ilrestodelcarlino.it

Monica Esposito, chi era la vittima dell'incidente a Modena. Il marito, i mesi in terapia intensiva e la scelta di donare gli organiDopo oltre due mesi d'agonia, Monica Esposito, 55 anni, non ce l'ha fatta. La donna era stata investita a Modena lo scorso 16 maggio ... msn.com