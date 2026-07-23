Varese sequestrato il canale Telegram di DoRa | indagini sull' estrema destra

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno sequestrato il canale Telegram del gruppo di estrema destra “Do.Ra.”. Il provvedimento, disposto dal gip di Varese, fa parte di un’indagine condotta dalla Procura. Le autorità hanno agito nell’ambito di accertamenti legati a attività del gruppo, senza specificare ulteriori dettagli. Il canale, ora sotto sequestro, era utilizzato per comunicazioni tra i membri.

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo del canale Telegram del gruppo di estrema destra “Do.Ra.”, su disposizione del gip di Varese nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. L’inchiesta riguarda numerosi appartenenti al gruppo, indagati per apologia di fascismo, manifestazioni fasciste e propaganda discriminatoria su base etnica e razziale, anche attraverso il web. Il provvedimento arriva dopo le perquisizioni eseguite il 10 giugno 2025 tra Varese e Milano, durante le quali gli investigatori hanno sequestrato armi bianche, tra cui tirapugni, pugnali e mazze, oltre a bandiere, stendardi, simboli nazifascisti, pubblicazioni di estrema destra e altro materiale ritenuto utile alle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Varese, sequestrato il canale Telegram di Do.Ra.: indagini sull'estrema destra

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