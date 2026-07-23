Foto di Hitler e propaganda neonazista | oscurato il canale Telegram del movimento di estrema destra DoRa con 1.500 iscritti

Nella mattinata di ieri, 22 luglio, le forze dell’ordine hanno sequestrato il canale Telegram del movimento di estrema destra “Do.Ra.”, che contava circa 1.500 iscritti. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri, in seguito a un decreto di sequestro preventivo. Sul canale sono state pubblicate immagini di propaganda neonazista, tra cui foto di Hitler. L’azione ha portato alla rimozione del canale dalla piattaforma.

Varese, 23 luglio 2026 – Nella mattinata di ieri, mercoledì 22 luglio, la Polizia di Stato e i carabinieri hanno congiuntamente eseguito il decreto di sequestro preventivo del canale Telegram del gruppo di estrema destra “Do.Ra.”. Si tratta dell’esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Varese su richiesta della Procura della Repubblica di Varese, nell’ambito del procedimento penale che vede indagati numerosi appartenenti al gruppo per apologia di fascismo e manifestazioni fasciste, oltre che per propaganda discriminatoria su base etnica e razziale, anche sui canali Internet e Social, com’è appunto il caso di Telegram punita dall’art. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Foto di Hitler e propaganda neonazista: oscurato il canale Telegram del movimento di estrema destra Do.Ra. con 1.500 iscritti

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Goebbels y la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial | SLICE Iberia

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