La Procura di Varese oscura il canale Telegram del movimento DoRa

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Polizia e carabinieri hanno sequestrato il canale Telegram di un movimento a Varese. Sul canale venivano condivisi contenuti e immagini che sostenevano propaganda neonazista e deridevano la Shoah. La Procura ha disposto il blocco del canale per motivi legali. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

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Il provvedimento eseguito da polizia e carabinieri: sul canale social venivano veicolati contenuti e immagini a sostegno della propaganda neonazista e derisoria nei confronti della Shoah. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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