la procura di varese oscura il canale telegram del movimento dora

Polizia e carabinieri hanno sequestrato il canale Telegram di un movimento a Varese. Sul canale venivano condivisi contenuti e immagini che sostenevano propaganda neonazista e deridevano la Shoah. La Procura ha disposto il blocco del canale per motivi legali. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Il provvedimento eseguito da polizia e carabinieri: sul canale social venivano veicolati contenuti e immagini a sostegno della propaganda neonazista e derisoria nei confronti della Shoah. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Ilgiorno.it - La Procura di Varese oscura il canale Telegram del movimento Do.Ra.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minacce a Calenda sul canale Telegram di Russia Today: la risposta del leader di Azione Un canale Telegram associato a Russia Today ha inviato minacce a Carlo Calenda, senatore e leader di Azione.

Marche, affari d'oro con la droga: il canale Telegram e i carichi dalla Capitale. Così vengono inondate le piazze di spaccioLe forze dell'ordine hanno scoperto un canale Telegram utilizzato per coordinare consegne di droga provenienti dalla Capitale.

Temi più discussi: Varese, firmati in prefettura due protocolli per la sicurezza del territorio; Tensione in aula a Varese tra gli imputati nel processo per armi e droga, respinta la ricusazione; Sicurezza, la Provincia di Varese rafforza l’intesa con Procura e Vigili del Fuoco; Tutela del territorio: doppia intesa tra Provincia, Procura e Vigili del fuoco.

Taranto, arrestati gli imprenditori Giannico per caporalato e omicidio colposo: operai a 3 euro l'ora reddit

Accordo tra Provincia, Vigili del Fuoco e Procura per potenziare protezione civile e tutela ambientaleSottoscritti, con il coordinamento del Prefetto Pasquariello, due protocolli per aumentare la sinergia tra enti in un'ottica di collaborazione nella prevenzione, nel soccorso e nel contrasto dell'ille ... varesenews.it

Tutela del territorio: doppia intesa tra Provincia, Procura e Vigili del fuocoSottoscritti a Varese due protocolli d'intesa che rafforzano la collaborazione tra gli enti per un miglior governo del territorio ... prealpina.it