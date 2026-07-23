Varese oscurato il canale Telegram dei neonazisti di DoRa | aveva 1.500 iscritti Le battute sulle Shoah e le celebrazioni per il compleanno di Hitler

Il canale Telegram associato alla comunità neonazista dei 12 raggi a Varese è stato bloccato su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Il canale contava circa 1.500 iscritti e aveva pubblicato contenuti che includevano battute sulle Shoah e celebrazioni per il compleanno di Hitler. Il provvedimento è stato adottato dopo le indagini in corso sulle attività del gruppo.

È stato oscurato su ordine del giudice per le indagini preliminari di Varese Marcello Buffa, il canale Telegram ascrivibile ai «Do.Ra», comunità militante dei 12 raggi, gruppo dichiaratamente neonazista del Varesotto. La misura, un sequestro preventivo, è stata adottata su richiesta della Procura nell’ambito del procedimento penale che vede indagati dieci appartenenti al gruppo per «apologia di fascismo» e «manifestazioni fasciste» (reati contemplati dalla Legge Scelba), oltre che per propaganda discriminatoria su base etnica e razziale, anche sul web. Proprio attraverso un canale Telegram da 1.500 iscritti, dal quale rilanciare in rete... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Do.Ra: aveva 1.500 iscritti. Le battute sulle Shoah e le celebrazioni per il compleanno di Hitler

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