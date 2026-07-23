Il 17 ottobre, in Sardegna, si svolgeranno una gara di nuoto e una maratona, secondo l’annuncio di un leader politico. La notizia ha suscitato reazioni sui social, dove un altro esponente politico ha commentato criticando la coerenza tra le attività sportive e le posizioni politiche dell’avversario. La discussione si concentra sul confronto tra le due figure, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulla location precisa delle gare.

Continua il botta e risposta social fra il leader di Italia viva, Matteo Renzi, e il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci. “Renzi replica nello sport e nelle sfide il suo essere nella vita politica: la totale inconsistenza e inaffidabilità. Se non sei allenato e hai paura, perché mi hai sfidato? Solo per aumentare le visualizzazioni del tuo profilo? Per fare lo smargiasso? Per far parlare di te? Facci sapere cosa vuoi fare. Io sono sempre disponibile e mantengo la parola data. 3 NM (miglia nautiche, ndr) a nuoto (da Kraken sei nel tuo ambiente) e Maratona completa, senza soluzione di continuità. 17 ottobre, Sardegna. Seguiranno dettagli organizzativi”, scrive su Instagram Vannacci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci sfida Renzi: “Il 17 ottobre in Sardegna gara di nuoto e poi maratona”

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Vannacci dice sì alla sfida di Renzi: appuntamento in Sardegna per la maratona il 4 ottobre

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Non è comunicazione, è politica. La sfida testosteronica e vanesia che Renzi lancia a Vannacci non è solo frutto del solito protagonismo narcisista. Renzi pensa davvero che tenere su il generale metta in difficoltà la Meloni e ci faccia vincere. 1/ x.com

Vannacci a Renzi: Ti aspetto il 17 ottobre in Sardegna per una maratona e 3 miglia a nuotoCome al solito Renzi accampa scuse...E il 4 ottobre non posso e c'è la Leopolda e l'antifascismo e i gay e vabbè allora noi rilanciamo come al solito: 17 ottobre tre miglia nautiche a nuoto e poi la ... repubblica.it

Vannacci sfida Renzi: Il 17 ottobre in Sardegna gara di nuoto e poi maratonaContinua il botta e risposta social fra il leader di Italia viva, Matteo Renzi, e il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci. lapresse.it