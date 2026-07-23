Un leader politico ha annunciato sui social di aver sfidato un ex collega a una gara sportiva. Ha indicato il 17 ottobre come data per raggiungerlo in Sardegna, proponendo di fare tre miglia nautiche a nuoto e poi una maratona senza pause. La proposta è rivolta a un senatore di un partito di centro-sinistra. In un commento successivo, il politico ha anche fatto una battuta sulla partecipazione a un evento politico organizzato in un’altra regione.

Roberto Vannacci rilancia e propone una nuova data per la sfida sportiva con Matteo Renzi. In un video pubblicato sui social, il leader di Futuro Nazionale ha invitato il senatore di Italia Viva a raggiungerlo in Sardegna il 17 ottobre per affrontare tre miglia nautiche a nuoto seguite da una maratona, senza soluzione di continuità. Vannacci ha accusato Renzi di accampare scuse per non aver accettato la proposta iniziale del 4 ottobre, data in cui l’ex premier sarà impegnato con la Leopolda, ironizzando su un suo eventuale ulteriore rinvio: “Speriamo che il 17 tu non abbia la Leonarda!”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci rilancia la sfida a Renzi, "17 ottobre maratona e 3 miglia a nuoto": poi la frecciata sulla Leopolda

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VANNACCI RILANCIA LA SFIDA A RENZI! 2 MIGLIA A NUOTO + MEZZA MARATONA IL 4 OTTOBRE!

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