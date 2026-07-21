Il generale Vannacci ha accettato la sfida di Matteo Renzi, ex premier noto sui social come Kraken, e ha proposto di partecipare a una maratona e a due miglia di nuoto in Sardegna. La proposta arriva dopo la sfida tra i due, che si confrontano in ambiti sportivi. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sulla modalità dell’evento. La discussione tra i due si è sviluppata sui social media, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Maratona e due miglia a nuoto. Sarà generale contro kraken, il nickname dell’ex premier, celebre ormai sui social. Roberto Vannacci accetta la sfida di Matteo Renzi e anzi rilancia. Il leader di Italia viva lo scorso 14 luglio, tra un palleggio e l’altro, prima della partita del Cuore, aveva lanciato il guanto al capo di Futuro nazionale, reduce dal suo triathlon futurista: “Maratona! Je famo er cucchiaio”, la provocazione di Renzi. Sfida raccolta dal generale in un video in acqua, a torso nudo: “Accetto la sfida e rilancio! Renzi, ti aspetto il 4 ottobre in Sardegna. Risparmia il fiato e lascia il distintivo a casa: 2 miglia a nuoto + mezza maratona”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Vannacci e Renzi si sfidano alla maratona, il generale rilancia: “Corsa e nuoto in Sardegna”

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