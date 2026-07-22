Renzi | Vannacci mi propone la mezza maratona nel giorno della Leopolda Rilancio con una maratona intera – Il video

Renzi ha risposto a Vannacci che gli aveva proposto di correre una mezza maratona il giorno della Leopolda, suggerendo invece di fare una maratona intera. Vannacci aveva inizialmente proposto di nuotare due miglia nautiche e poi correre la mezza maratona. La discussione è nata sui social, con Renzi che ha commentato ironicamente sulla proposta, chiedendo se si trattasse di fare le cose a metà.

«Ci facciamo prima due miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona ». A questa sfida lanciata da Roberto Vannacci ha risposto Matteo Renzi, in un botta e risposta suon di video sui social: «Mi proponi la mezza maratona: fai le cose a metà?». La vicenda nasce da un primo video del leader di Italia Viva che prima della partita del cuore, palleggiando con il pallone, aveva sfidato il generale a una maratona. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Renzi (@matteorenzi) Vannacci aveva subito risposto con un altro video social, rilanciando con una gara di nuoto e una mezza maratona da organizzare per il 4 ottobre in Sardegna. 🔗 Leggi su Open.online

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