Vannacci guadagna un consigliere a Milano | Bernardo passa a Fn

Il capogruppo di Forza Italia in Comune, Luca Bernardo, ha lasciato il partito e si è unito a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Bernardo, già candidato sindaco alle ultime elezioni, ora si schiera con il nuovo partito. La sua adesione si è verificata a Milano, segnando un passaggio di peso tra le forze politiche locali. Nessun altro dettaglio sui tempi o sulle modalità dell’adesione.

Forza Italia perde pezzi a Milano in favore di Futuro nazionale. Il capogruppo azzurro in Comune Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni comunali, ha infatti aderito al partito di Roberto Vannacci. La comunicazione ufficiale è prevista giovedì 23 luglio nel corso di una conferenza stampa. Il consigliere regionale lombardo Luca Ferrazzi ha evidenziato che l’adesione di Bernardo «segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni». In un’intervista... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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