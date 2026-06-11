Effetto Gruber Vannacci ironizza sull' intervista a Otto e Mezzo | consigliere a Brindisi lascia FdI per FN

Dopo l'intervista a Otto e Mezzo, Roberto Vannacci ha commentato ironicamente su Twitter, citando l'effetto Gruber. Nel frattempo, un consigliere di Brindisi ha annunciato il passaggio da FdI a Fratelli d’Italia. Nessuna delle due notizie ha coinvolto dichiarazioni ufficiali o motivazioni dettagliate, e non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del cambio politico.

“Effetto Gruber, comincia da Brindisi”. A poche ore dall’intervista a Otto e Mezzo, che lo ha contrapposto a Lilli Gruber e alla giornalista Lina Palmerini, l’ex generale Roberto Vannacci ha pubblicato un post ironico su Facebook per festeggiare le notizie in arrivo dalla Puglia: nella città di Brindisi Futuro Nazionale è il primo partito nella maggioranza. Dopo i tre consiglieri di Forza Italia, un altro consigliere proveniente da Fratelli d’Italia è passato sotto le insegne di Vannacci. Vannacci ironizza su Lilli Gruber Brindisi, Vannacci è primo L'intervista di Lilli Gruber a Roberto Vannacci Vannacci alle elezioni politiche 2027 Vannacci ironizza su Lilli Gruber Il post ironico su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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