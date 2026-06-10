In 24 ore, tre consiglieri provenienti da Forza Italia e uno da Fratelli d’Italia hanno aderito a Futuro Nazionale, che ora si posiziona come primo partito della maggioranza nel consiglio comunale. Dopo il passaggio di tre rappresentanti di FI e uno di FdI, il partito ha consolidato la propria presenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha modificato gli equilibri all’interno dell’assemblea locale.

In tre arrivano da Forza Italia, un altro da Fratelli d’Italia. Così, in appena 24 ore, Futuro Nazionale entra nel Consiglio comunale di Brindisi e diventa il p rimo partito nella maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Giuseppe Marchionna, eletto da indipendente per volere del deputato forzista Mauro D’Attis e con uno storico passato nel Partito Socialista Italiano. A capovolgere definitivamente gli equilibri ci ha pensato Cesare Mevoli, storico esponente della destra brindisina, che ha lasciato il partito di Giorgia Meloni per aderire a quello di Roberto Vannacci. La mossa è arrivata il giorno dopo lo strappo di tre consiglieri berlusconiani – Nicola Di Donna, Luca Tondi e Maria Ciaccia – che avevano dimezzato il gruppo di FI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brindisi, ora Futuro Nazionale è il primo partito della maggioranza: consigliere di FdI passa con Vannacci dopo i 3 di FI

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