vannacci fa cancellare il nome di carlo giuliani dalla targa di piazza alimonda

L’eurodeputato Roberto Vannacci ha fatto rimuovere il nome di Carlo Giuliani dalla targa di piazza Alimonda. La decisione segue una polemica con la sindaca di Genova, Silvia Salis, e sembra mirata a ottenere attenzione mediatica. La modifica riguarda la cancellazione del nome sulla targa commemorativa. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e discussioni sulla memoria storica legata a eventi del passato.

Deciso a cavalcare qualsiasi tema garantisca un ritorno mediatico, l’eurodeputato Roberto Vannacci utilizza anche il ricordo di un ragazzo morto per fare polemica con la sindaca di Genova Silvia Salis. Sui suoi social, l’ex generale, posta la fotografia di un militante di Futuro Nazionale con tanto di bandiera del movimento proprio sotto la targa di piazza Alimonda sulla quale per tradizione, ogni 20 luglio data dell’uccisione di Carlo Giuliani al G8 del 2001, viene scritto a pennarello “piazza Carlo Giuliani ragazzo”. I militanti vannacciani, ci informa, l’eurodeputato ci hanno pensato loro a ripulire la targa: «Evidentemente il sindaco Salis era troppo impegnata in altre faccende e riconferire decoro alla propria città non rientra nelle sue priorità. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

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