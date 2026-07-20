Alle 17.27, piazza Alimonda a Genova si ferma per ricordare Carlo Giuliani, ucciso nel 2001 durante le proteste contro il G8. La sorella dell’uomo ha commentato che la repressione continua a provocare vittime e a lasciare tracce di sangue nel Paese. Ogni anno, Elena Giuliani si presenta sul luogo dell’omicidio per commemorare il fratello, evidenziando come le dinamiche di repressione si siano ripetute nel tempo.

“Vedere forme di quella repressione replicarsi, è una ferita che continuiamo a portarci dietro e continua a lasciare scie di sangue per il Paese”. Venticinque anni dopo, Elena Giuliani torna come ogni anno in piazza Alimonda, a Genova, dove nel 2001 suo fratello Carlo fu ucciso da un carabiniere durante le mobilitazioni contro il G8. Come ogni anno all’ora in cui venne colpito, la piazza si ferma. Per la sorella di Carlo, la memoria di Genova riguarda ancora il modo in cui vengono gestiti il dissenso e l’ ordine pubblico: “Quello che chiediamo è un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, un ragionamento politico su come sono state gestite le cose, proprio per evitare che quei fatti si ripetano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piazza Alimonda si ferma alle 17.27 per ricordare Carlo Giuliani. La sorella Elena: “La repressione continua a lasciare scie di sangue”

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