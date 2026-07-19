Un corteo ha attraversato piazza Alimonda, dove sono stati deposti fiori sul cippo dedicato a un manifestante ucciso nel 2001. Due estintori sono stati posizionati vicino alla targa che ricorda il ragazzo. La manifestazione celebra il 25° anniversario delle proteste del G8 di Genova. La piazza era affollata di partecipanti, che hanno osservato un momento di commemorazione. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

In una piazza Alimonda gremita, fiori sul cippo con la targa ’ Carlo Giuliani ragazzo’, dedicata al manifestante ucciso durante le manifestazioni del 20 luglio 2001, è arrivato in questi istanti il corteo del 25ennale dal G8 di Genova. “Siamo tutti Carlo Giuliani”, il coro dei manifestanti, ma anche “Le nostre idee non moriranno mai, Carlo è vivo e lotta insieme a noi”, che ha accompagnato l’arrivo della manifestazione, che ripercorre tutti i luoghi simbolo degli scontri e delle violenze del 2001. Un gruppo di giovani ha esposto uno striscione sulle scale della chiesa: “207 bandiere rosse al vento. Uccidono un compagno, ne nascono altri 100”. Il gruppo ha deposto fiori e due estintori accanto alla targa in ricordo di Giuliani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - G8 Genova: corteo in piazza Alimonda, fiori e due estintori su targa a Giuliani

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Genova, fiori e un estintore sulla stele per Carlo Giuliani

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