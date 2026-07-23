Nella notte, alcuni ignoti hanno danneggiato arredi e piante in vaso davanti al Bar Roma, in Galleria. Sono stati rotti e rovesciati sedie e tavolini, causando danni visibili all’esterno del locale. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Non ci sono ancora arresti o denunce ufficiali. La zona è stata lasciata con i danni visibili questa mattina.

Imola, 23 luglio 2026 – Risveglio amaro, questa mattina, per gli imolesi che vivono in centro storico. Nel corso della notte, infatti, in Galleria, davanti al bar Roma, alcuni ignoti si sono ‘divertiti’ spaccando e rovesciando alcune piante in vaso e gettando all’aria sedie e tavolini. Un atto vandalico in piena regola, scoperto all’alba dai cittadini usciti di casa per recarsi al lavoro. L’identità degli autori o dell’autore dell’atto di vandalismo è ancora sconosciuta, ma le telecamere di videosorveglianza che monitorano il cuore della città potrebbero rappresentare un importante aiuto per cercare di chiarire il brutto episodio. Il nodo sicurezza in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Vandali in azione in Galleria, danni a piante e arredi davanti al Bar Roma

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