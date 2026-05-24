Vandali al moletto di Ardenza cestini in mare e arredi distrutti Il Circolo Nautico | Qui la notte è terra di nessuno

Notizia in breve

Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni vandali hanno danneggiato il moletto di Ardenza, gettando in mare i cestini dei rifiuti e causando danni a tavoli e sedie. I soci del Circolo Nautico hanno trovato l’area distrutta al risveglio, con arredi ribaltati e rifiuti abbandonati. Il circolo ha commentato che la zona è spesso considerata terra di nessuno durante le ore notturne. Nessuna persona è stata identificata o fermata in relazione all’episodio.