Vandali al moletto di Ardenza cestini in mare e arredi distrutti Il Circolo Nautico | Qui la notte è terra di nessuno
Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni vandali hanno danneggiato il moletto di Ardenza, gettando in mare i cestini dei rifiuti e causando danni a tavoli e sedie. I soci del Circolo Nautico hanno trovato l’area distrutta al risveglio, con arredi ribaltati e rifiuti abbandonati. Il circolo ha commentato che la zona è spesso considerata terra di nessuno durante le ore notturne. Nessuna persona è stata identificata o fermata in relazione all’episodio.
Cestini dei rifiuti gettati in mare, arredi ribaltati, tavoli e sedie danneggiati. Risveglio amaro e all'insegna del dispiacere ieri sabato 23 maggio per i soci del circolo Nautico Ardenza, che si sono trovati davanti i resti di una scorribanda vandalica notturna. Contro ogni regola del buon. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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