Un gruppo di giovani è stato ripreso mentre cantava slogan fascisti e faceva saluti romani a Roma, nel quartiere del Pigneto. La situazione andrebbe avanti da diverso tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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