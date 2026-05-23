Roma giovani cantano &#8216;Faccetta nera' e inneggiano al fascismo davanti un bar al Pigneto

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di giovani è stato ripreso mentre cantava slogan fascisti e faceva saluti romani a Roma, nel quartiere del Pigneto. La situazione andrebbe avanti da diverso tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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