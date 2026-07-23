Il Comune ha avviato il restauro del Laghetto del Pincio, definendolo il primo passo per il recupero complessivo del parco. Contestualmente, un’associazione locale ha richiesto un piano che includa anche interventi più ampi sull’intera area. Finora sono stati annunciati lavori di riqualificazione del laghetto, senza dettagli su eventuali interventi successivi o sul coinvolgimento di altri enti. La questione resta aperta e in fase di discussione.

Recupero del laghetto del Pincio, il Comune guarda oltre, mentre Assisi al Centro chiede una visione più ampia. "Il recupero del Laghetto del Pincio è soltanto il primo passo di un progetto ben più ambizioso su cui stiamo già lavorando, che punta alla riqualificazione dell’intero parco per restituire alla città un luogo sempre più accessibile e vivibile". Lo afferma l’amministrazione municipale dopo il recente incontro pubblico promosso dal Comitato Civico per il Pincio e sostenuto con risorse comunali e della Fondazione Perugia. "Crediamo molto nella valorizzazione del Pincio – sottolineano sindaco Valter Stoppini e gli assessori Donatella Casciarri, Scilla Cavanna e Francesca Corazzi – e siamo impegnati nel proseguire il lavoro per un restauro globale dell’area, attraverso il reperimento delle risorse necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valorizzare il Laghetto del Pincio: "Primo passo del recupero del parco"

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