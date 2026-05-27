Forlì Calcio e restyling del laghetto del parco urbano | variazione di bilancio tra colpi di fioretto

Notizia in breve

Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che permette di destinare risorse al territorio. La decisione è stata accompagnata da discussioni tra le forze politiche, con alcuni passaggi più articolati e scambi di battute. Tra i progetti interessati ci sono il restyling del laghetto nel parco urbano e il rafforzamento delle finanze comunali. La votazione si è conclusa con esiti favorevoli, dopo momenti di confronto tra i gruppi politici.