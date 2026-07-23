Valditara | Studenti a favore del divieto smartphone si stanno disintossicando Da settembre corsi di formazione per i docenti
Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che gli studenti favorevoli al divieto di smartphone si stanno disintossicando. A partire da settembre, saranno avviati corsi di formazione per insegnanti. La questione del rapporto tra studenti e dispositivi digitali è stata al centro di un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera.
Come si gestisce il delicato rapporto tra studenti e schermi digitali? In un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sulle strategie dell'esecutivo. La priorità resta quella di limitare al massimo le distrazioni tecnologiche per tutelare il benessere e le capacità di apprendimento dei più giovani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Valditara: Studenti a favore degli smartphone fuori dalla scuola. Per i docenti corsi di formazione che partiranno a settembre - Orizzonte Scuola Notizie facebook
Dallo #striscione esposto da alcuni #studenti di un liceo classico di #Cesena all’apprezzamento del ministro #Valditara, dalle immagini dell’ #Odissea, il nuovo capolavoro di Christopher #Nolan, alla consueta rubrica #FakeViews. Ascolta: shorturl.at/Bum5S x.com
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