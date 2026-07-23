Valditara | Studenti a favore del divieto smartphone si stanno disintossicando Da settembre corsi di formazione per i docenti

Notizia in breve

Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che gli studenti favorevoli al divieto di smartphone si stanno disintossicando. A partire da settembre, saranno avviati corsi di formazione per insegnanti. La questione del rapporto tra studenti e dispositivi digitali è stata al centro di un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera.