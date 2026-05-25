Docenti aggrediti | sospensione degli studenti niente conseguenze penali Valditara | Non solo repressione anche corsi di empatia

Gli studenti coinvolti nell’aggressione a due insegnanti fuori da un istituto tecnico a Parma saranno sospesi nelle prossime ore. Nessuna conseguenza penale sarà applicata. Il ministro ha annunciato che si terranno anche corsi di empatia, oltre alla repressione. La decisione sulle misure disciplinari sarà presa nei prossimi giorni.

Saranno decise nei prossimi giorni le misure disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti nell’aggressione a due insegnanti avvenuta all’esterno dell’ITIS di Parma. Sul piano penale, invece, la vicenda non avrà sviluppi: secondo quanto emerso e riportato dalla nostra redazione, i docenti aggrediti non hanno sporto denuncia e gli accertamenti avviati dalla Questura si sono chiusi senza conseguenze giudiziarie per i ragazzi coinvolti, come riporta il Corriere. La gestione del caso resta quindi affidata all’istituto scolastico. Tra le ipotesi al vaglio del Consiglio d’Istituto c’è una sospensione che potrebbe superare i quindici giorni.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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