Valditara | Studenti a favore degli smartphone fuori dalla scuola Per i docenti corsi di formazione che partiranno a settembre
Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che gli studenti sono favorevoli a portare gli smartphone fuori dalla scuola. Ha anche riferito che partiranno a settembre corsi di formazione per i docenti. L'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera si è concentrata sulla gestione del rapporto tra studenti e dispositivi digitali. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle strategie o sulle modalità di attuazione.
Come si gestisce il delicato rapporto tra studenti e schermi digitali? In un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato sulle strategie dell'esecutivo. La priorità resta quella di limitare al massimo le distrazioni tecnologiche per tutelare il benessere e le capacità di apprendimento dei più giovani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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