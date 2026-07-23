Valditara | Studenti a favore degli smartphone fuori dalla scuola Per i docenti corsi di formazione che partiranno a settembre

Notizia in breve

Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che gli studenti sono favorevoli a portare gli smartphone fuori dalla scuola. Ha anche riferito che partiranno a settembre corsi di formazione per i docenti. L'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera si è concentrata sulla gestione del rapporto tra studenti e dispositivi digitali. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle strategie o sulle modalità di attuazione.