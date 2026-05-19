Interventi a favore degli studenti calabresi disco verde dalla giunta Occhiuto

La giunta della Regione Calabria ha approvato due provvedimenti riguardanti gli studenti calabresi durante la seduta di ieri, presieduta dal presidente Roberto Occhiuto. La decisione è stata presa in seguito alle proposte dell’assessora all’Istruzione, Eulalia Micheli, che ha illustrato i dettagli delle iniziative approvate. Le delibere riguardano interventi specifici destinati a supportare il settore scolastico nella regione. La seduta si è svolta nella giornata di ieri, con l’approvazione dei provvedimenti all’unanimità.

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