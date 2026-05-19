Interventi a favore degli studenti calabresi disco verde dalla giunta Occhiuto
La giunta della Regione Calabria ha approvato due provvedimenti riguardanti gli studenti calabresi durante la seduta di ieri, presieduta dal presidente Roberto Occhiuto. La decisione è stata presa in seguito alle proposte dell’assessora all’Istruzione, Eulalia Micheli, che ha illustrato i dettagli delle iniziative approvate. Le delibere riguardano interventi specifici destinati a supportare il settore scolastico nella regione. La seduta si è svolta nella giornata di ieri, con l’approvazione dei provvedimenti all’unanimità.
La giunta della Regione Calabria, nella seduta di ieri presieduta da Roberto Occhiuto, ha deliberato due importanti provvedimenti dell'assessora all'Istruzione, Eulalia Micheli. Con una delibera si interviene in materia di diritto allo studio, con particolare riferimento alla concessione dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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