vacanze estive controlli prima di partire centomila auto in viaggio dalla provincia

Tra metà luglio e fine agosto, più di 100 mila auto provenienti dalla provincia di Arezzo sono previste in viaggio verso destinazioni di vacanza. L’indagine YouTrend, commissionata da Wonderful Italy, indica che circa il 70% degli italiani utilizzerà l’auto per le ferie estive. Prima di partire, sono in programma controlli e verifiche sui veicoli.

Saranno oltre 100 mila le automobili della provincia di Arezzo che, tra la metà di luglio e la fine di agosto, raggiungeranno le località di vacanza. Un dato che conferma quanto emerso dall’ indagine YouTrend realizzata per Wonderful Italy, secondo cui circa sette italiani su dieci sceglieranno l’automobile per le proprie ferie. Una tendenza che trova piena conferma anche nel territorio aretino, dove il livello di motorizzazione è tra i più elevati del Paese. Secondo le elaborazioni sui dati ufficiali ACI e ISTAT, la provincia conta oltre 230 mila autovetture e più di 300 mila veicoli complessivi, con un rapporto superiore a 65 automobili ogni 100 abitanti, decisamente al di sopra della media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Prima di partire per le vacanze, la tua auto è pronta quanto te

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