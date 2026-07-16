Durante l’estate, quasi 500 milioni di veicoli attraverseranno le strade e autostrade italiane tra fine luglio e inizio settembre. Le settimane di maggior afflusso coincidono con il mese di agosto, quando si prevede un aumento significativo del traffico. Si prevede che le strade possano raggiungere livelli di congestione elevati, con possibili code e rallentamenti durante i giorni di punta. Le autorità raccomandano di pianificare in anticipo i viaggi e di verificare le condizioni del traffico prima di partire.

Stanno arrivando le settimane clou di vacanza per milioni di italiani. Quasi 500 milioni di veicoli transiteranno da fine luglio a inizio settembre sulle strade e le autostrade del Paese e il traffico, quasi inevitabilmente, toccherà dei picchi di criticità estremi. Per questo motivo Viabilità Italia, il Centro di Coordinamento Nazionale, ha individuato e segnalato quali saranno le giornate da "bollino nero", cercando allo stesso tempo di muoversi per favorire lo scorrimento dell'esodo estivo., Le previsioni sulla viabilità parlano chiaro: i giorni della settimana che va da sabato 1 agosto a sabato 8 agosto saranno caratterizzati da un livello di criticità di traffico massimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vacanze estive, gli italiani si preparano a partire: bollino nero sulle strade ad agosto

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