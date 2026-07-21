vacanze estive oltre 100 mila auto aretine in viaggio

Tra metà luglio e fine agosto, più di 100 mila automobili provenienti dalla provincia di Arezzo si metteranno in viaggio verso località di vacanza. La CNA Autoriparatori suggerisce di effettuare controlli sulla vettura prima della partenza per prevenire guasti e incidenti. La stima si basa sui dati delle auto in movimento durante il periodo estivo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali controlli o interventi specifici già effettuati.

ARezzo, 21 luglio 2026 – . CNA Autoriparatori: «Un controllo prima della partenza può evitare guasti e incidenti» Saranno oltre 100 mila le automobili della provincia di Arezzo che, tra la metà di luglio e la fine di agosto, raggiungeranno le località di vacanza. Un dato che conferma quanto emerso dall'indagine YouTrend realizzata per Wonderful Italy, secondo cui circa sette italiani su dieci sceglieranno l'automobile per le proprie ferie. Una tendenza che trova piena conferma anche nel territorio aretino, dove il livello di motorizzazione è tra i più elevati del Paese. Secondo le elaborazioni sui dati ufficiali ACI e ISTAT, la provincia conta oltre 230 mila autovetture e più di 300 mila veicoli complessivi, con un rapporto superiore a 65 automobili ogni 100 abitanti, decisamente al di sopra della media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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